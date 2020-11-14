حملات نظافة مكبرة بجنوب الأقصر

يواصل مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر حملات النظافة بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس المركز، حيث استهدفت الحملة طريق المسار السياحي ومدينة البياضية، مما أسفر عن رفع 12 طن مخلفات.
وأكد رئيس المدينة استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بجميع الشوارع الرئيسية والداخلية بالمركز لظهور المركز بشكل لائق والحفاظ على المظهر الحضاري.
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شارك في الحملة مدير إدارة النظافة بالبياضية طه أبو القاسم، ومشرفو وعمال النظافة.
جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة منظومة النظافة بالمدن.