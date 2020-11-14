Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملات نظافة مكبرة بجنوب الأقصر

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:57 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
يواصل مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر حملات النظافة بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس المركز، حيث استهدفت الحملة طريق المسار السياحي ومدينة البياضية، مما أسفر عن رفع 12 طن مخلفات.


وأكد رئيس المدينة استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بجميع الشوارع الرئيسية والداخلية بالمركز لظهور المركز بشكل لائق والحفاظ على المظهر الحضاري.


 اقرأ أيضا:

بيت الشعر بالأقصر يفتتح عامه السادس بأمسية شاعر الحب والوطنية جمال بخيت



شارك في الحملة مدير إدارة النظافة بالبياضية طه أبو القاسم، ومشرفو وعمال النظافة.


جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة منظومة النظافة بالمدن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط مقهى مخالف يقدم الشيشة للمواطنين بمركز الزقازيق

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية غرب الأقصر ..صور

رفع ٣٠٠م٣ ناتج تطهير ترع ومخالفات مبانٍ بالأقصر.. صور

شاهد...حملة مرافق مكبرة بالأقصر

رفع نواتج تطهير الترع في جنوب الأقصر.. صور

ظاهرة غريبة.. اختفاء أجنة من رحم سيدة في الأقصر

Advertisements

ترشيحاتنا

أغرب عقد حسين فهمي وعلاقته بالملك فاروق.. الفنان يكشف عن كواليس القبض على والده ومصادرة أمواله بعد 23 يوليو

فستان يشعل أزمة في حفل زفاف بين عروس وصديقتها

ترقبوا.. السياحة تكشف عن الموعد النهائي لافتتاح المتحف المصري

رمت الموبايل.. محمد فراج يكشف حقيقة خناقته مع بسنت في مهرجان الجونة

فيديوجراف.. بسمة بوسيل تكشف حقيقة انفصالها عن تامر حسني

فيلم الصندوق الأسود يتصدر جوجل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. واستمرار نوة المكنسة

العمر مجرد رقم.. 10 صور تكشف أناقة إطلالات لبلبة

بي إم دبليو تستعد لطرح bmw ix الكهربائية بالكامل.. صور