حملات نظافة مكبرة بجنوب الأقصر

يواصل مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر حملات النظافة بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس المركز، حيث استهدفت الحملة طريق المسار السياحي ومدينة البياضية، مما أسفر عن رفع 12 طن مخلفات.









وأكد رئيس المدينة استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بجميع الشوارع الرئيسية والداخلية بالمركز لظهور المركز بشكل لائق والحفاظ على المظهر الحضاري.









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شارك في الحملة مدير إدارة النظافة بالبياضية طه أبو القاسم، ومشرفو وعمال النظافة.









جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة منظومة النظافة بالمدن.