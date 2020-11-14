محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 12 حالة تعد على مساحة 825 م2

تُكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية، جهودها لمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية، والبناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد؛ حفاظًا على حق الشعب وفرض سيادة القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.





وأعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تنفيذ إزالة فورية لــ 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 825 م2، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع إدارة حماية الأراضى بالمتابعة الدورية لرصد أى مخالفات تعدٍ على الأراضى الزراعية والتعامل بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأوضح المهندس أشرف الجمل مدير مديرية الزراعة بالمنوفية بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية علي مساحة 490 م2 بقري شنشور، منيل دويب التابعة لمركز أشمون، وإزالة حالة تعدٍ أخرى بعزبة الاصلاح علي مساحة 47 م2 بالوحدة المحلية بزاوية الناعورة بمركز الشهداء، كما تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ علي مساحة 20 م2 بناحية كفر سبك بمركز الباجور عبارة عن حديد وألواح صاج وتمت الإزالة بمعرفة المخالف تحت إشراف الوحدة الزراعية، إضافة إلي إزالة لحالة تعدٍ علي مساحة 80 م2 بقرية جنزور بمركز بركة السبع و 3 حالات أخري علي مساحة 188 م2 بمركز منوف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين وجارى المتابعة الدورية لرصد أى مخالفات جديدة وسرعة التعامل الفوري معها.





كما أشار مدير مدير الزراعة إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لعدد 30 حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 7 وحتي 13 نوفمبر الحالي علي مساحة 18 قيراطا و10 أسهم وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضى الزراعية والوحدات المحلية والأجهزة الأمنية بنطاق المحافظة.





من جانبه، أكد محافظ المنوفية أنه لا تهاون فى حق الدولة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة واستمرار اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات أو مخالفات فى المهد؛ حفاظًا على هيبة الدولة.