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أخبار العالم

أعلى حصيلة يومية.. روسيا تسجل 22702 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:09 ص
روسيا تسجل 22702
روسيا تسجل 22702 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
سجلت روسيا قفزة قياسية في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بأكثر من 22 ألف إصابة، لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا عن رصد 22702 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما سجلت روسيا 391 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في روسيا مليون و903253 إصابة مؤكدة، في المقابل، وصل عدد الوفيات جراء الوباء في روسيا إلى 32834 حالة وفاة.

كانت شركة "فايزر" أعلنت الأسبوع الماضي أن لقاحها التجريبي فعال بنسبة تزيد على 90 في المئة وفقا لنتائج التجارب الأولية، وهو ما يحتمل أن يكون نصرا كبيرا في الحرب على الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من مليون نسمة وخرب الاقتصاد العالمي.
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