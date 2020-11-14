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منوعات

فيروس كورونا يضر بـ أعضاء الرجال التناسلية.. تعرف على التفاصيل

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:42 م
صدى البلد
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نهى حمدي
وصل زحف فيروس كورونا المستجد داخل أجساد المرضى إلى أعضاء أخرى، ليس فقط الرئتين، بل توصلت دراسة جديدة إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش لفترة طويلة في الخصيتين وقد يؤثر على خصوبة الرجال.


قام باحثون من كلية الطب بجامعة ميامي ميلر بتحليل أنسجة الخصية من ست عمليات تشريح، ووجدوا أن ثلاثة منهم يعانون من خلل في وظيفة الحيوانات المنوية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بالإضافة إلى أنه تم العثور على الفيروس داخل خصية مريض ذكر تعافى لفترة طويلة، لمدة شهر تقريبًا، ولم تظهر عليه أي أعراض، وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة أن النتائج تشير إلى أن ما يصل إلى 20 في المائة من الرجال الذين نجوا من COVID-19 قد يعانون من مشاكل الخصوبة على المدى الطويل.


وقال الدكتور "رانجيث راماسامي"، الأستاذ المشارك ومدير جراحة المسالك البولية التناسلية في مدرسة ميلر بجامعة UM، إنه من المعروف جيدًا أن فيروس كورونا يرتبط بالرئتين والكليتين ويمكن أن يتسبب في فشل كلا العضوين.


وأضاف: "الشيء الوحيد المشترك بين العضوين هو مستقبلات ACE2، المستقبلات التي يرتبط بها كوفيد ، بكثافة عالية جدًا في هذين العضوين، والشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو في الواقع العضو الذي يحتوي على أكبر كثافة لمستقبلات ACE2 هو الخصيتين".


وأشار "راماسامي" إلى أنه وفريقه أرادوا معرفة ما إذا كان هذا يعني أنه يمكن العثور على الفيروس في الخصيتين.

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