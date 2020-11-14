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محافظات

مؤسسة ثواب بأسوان تدعم مديرية الصحة بكمية كبيرة من أدوية الأطفال.. صور

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
قامت مؤسسة ثواب للتنمية بأسوان بدعم مديرية الصحة ، بكميةكبيرة من الادوية الخاصة بعلاج الأطفال ، حيث يأتى ذلك في إطار الدور المجتمعي للمؤسسة وتوفير العلاج المجاني للفئات المختلفة بالمجتمع .

من جانبه ، قال محمد دسوقي رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، بأنه تم تدبير هذه الكميات من الادوية من خلال عدد من المتبرعين ، وتضمنت أصناف متنوعة من ادوية الاطفال بواقع  450 عبوة من شراب فلاجيل ، و 450 عبوة من محلول رينجر، و450 عبوة من اقراص بروفين و450 عبوة من اقراص سيتال و450 عبوة من محلول هيدروسيف.

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وأوضح محمد دسوقى، بأنه تم تسليم هذه الكميات من الأدوية إلى الدكتور مصطفي أبوالمجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، لتوزيعها علي الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة للمديرية داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة .

هذا وكان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد مبادرة مشروع " معًا " والتى شهدت تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والمجتمعية المتنوعة لتحسين مستوى معيشة المواطنين بإشراف من جمعية مصر المحروسة بلدى وبتمويل من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بإعتمادات تصل 4,5 مليون جنيه.

وقد أشاد محافظ أسوان، بروح التكاتف المجتمعى والتلاحم الإنسانى والذى جسدته هذه المبادرة الهادفة على أرض الواقع لتنمية مجتمع هذه القرى وهو ما يعكس بدوره المعدن الأصيل لمنظمات المجتمع المدنى والبنوك الوطنية لمساندة الجهود التنفيذية المبذولة مما يساهم فى تلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ولاسيما البسطاء ومحدودى الدخل وذلك تماشيًا مع المبادرات الرئاسية المتتالية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجًا .
مؤسسة ثواب بأسوان تدعم مديرية الصحة بكمية كبيرة من أدوية الأطفال.. صور
مؤسسة ثواب بأسوان تدعم مديرية الصحة بكمية كبيرة من أدوية الأطفال.. صور
مؤسسة ثواب بأسوان تدعم مديرية الصحة بكمية كبيرة من أدوية الأطفال.. صور
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