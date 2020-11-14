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فن

أخبار الفن.. عدسة صدى البلد ترصد أول ظهور لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. كيف وصف تامر حسني شعوره بعد انفصاله عن بسمة بوسيل

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:32 م
صدى البلد
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آيه عاطف
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:


أكدت الفنانة عائشة بن أحمد، أنها تستعد لأكثر من عمل فني خلال الفترة المقبلة.


نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديدا له.

وظهر محمد رمضان فى الفيديو وهو يلتقط  الصور مع جمهوره ومتابعيه.


يستعد فريق عمل مسلسل "الآنسة فرح" لعرض الجزء الثانى من المسلسل غدًا الأحد 15 سبتمبر على منصة شاهد VIP.

مسلسل "الآنسة فرح" الموسم الثاني، بطولة كل من رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد الجندى.


رصدت عدسة "صدى البلد" الظهور الأول لـ حلا شيحة ومعز مسعود، في أحد الكافيهات، وذلك بعد أنباء ارتباطهما التي أثيرت خلال الفترة الماضية.


عبّرت الفنانة نشوى مصطفى، عن امتنانها لكل من دعا لها خلال إصابتها بفيروس كورونا.

قالت نشوى، من خلال حسابها الرسمي على "فيسبوك": "هو انا استاهل كل الحب ده -   دعواتكم الطيبة ليا هى لطف من الله ورحمات  -  فى رقبتى دين كبير لكل حد دعا لى بمنتهى الإلحاح إن ربنا يشفينى ربنا سبحانه أنعم علي بالمرض علشان يعلمنى ويخلينى اشوف الدنيا من عند باب الخروج وسبحانه انعم عليا بفرصة تانية".


صدمت الفنانة بسمة بوسيل، الجمهور عندما أعلنت انفصالها عن الفنان تامر حسني، بعد زواج دام لسنوات طويلة.
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