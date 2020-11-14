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فن

بعد أنباء الارتباط.. عدسة صدى البلد ترصد أول ظهور لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. خاص

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:17 م
صدى البلد
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شيري نبيل
رصدت عدسة "صدى البلد" الظهور الأول لـ حلا شيحة ومعز مسعود، في أحد الكافيهات، وذلك بعد أنباء ارتباطهما التي أثيرت خلال الفترة الماضية.


معز مسعود، هو داعية إسلامي مصري ومقدم برامج إذاعية وتليفزيونية عن الدين الإسلامى من خلال منظوره الشرعي والسلوكي، وعمره 42 سنة، من مواليد 1978 فى شهر فبراير يوم 27، والتحق بجامعة كامبريدج بالقاهرة من عام 1997 لـ 2000.


تزوج ثلاث مرات فى عام 2003 الأولى هى صديقة له من الجامعة الأمريكية وتدعى سارة، والثانية المرشدة السياحية بسنت نور الدين وكانت فى عام 2017، واستمرت العلاقة بينهما لمدة 6 أشهر فقط ثم حدث انفصال، وتزوج بعدها بأيام الفنانة شيرى عادل ليكون الزواج الثالث له والزواج الأول للفنانة شيري عادل.


بينما كان أحدث أعمال حلا شيحة مسلسل "خيانة عهد" من تأليف أحمد سلطان، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج العدل جروب ومن بطولة يسرا، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد سرحان، سلوى عثمان، عبير صبري، خالد أنور، هنادي مهنا.

بعد أنباء الارتباط.. عدسة صدى البلد ترصد أول ظهور لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. خاص
بعد أنباء الارتباط.. عدسة صدى البلد ترصد أول ظهور لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. خاص
بعد أنباء الارتباط.. عدسة صدى البلد ترصد أول ظهور لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. خاص
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