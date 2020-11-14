فجأة افترقنا.. كيف وصف تامر حسني شعوره بعد انفصاله عن بسمة بوسيل

صدمت الفنانة بسمة بوسيل، الجمهور عندما أعلنت انفصالها عن الفنان تامر حسني، بعد زواج دام لسنوات طويلة.





كان تامر حسني، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "فجأة افترقنا"، والتي تقول كلماتها: "فجأه افترقنا وفراقنا .. سرقنا من حضن بعض .. بعد اتفاقنا ووفاقنا القرب اتغير لبعد .. سافر نصيبي بحبيبي .. وكأن مفيش بينا وعد .. واللي انا رتبته وبنيته .. ماتهنتش بيه".





"قلبي اتلخبط في حساباته .. متحير مش لاقي حل .. مرمي في سجون ذكرياته .. والوحده احساس ممل .. نفسي اقابله واشوفه تاني .. لو دقيقه على الاقل .. كنت بحبه بجد حتى بعيوبه اللي فيه".



