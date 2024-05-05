محافظ الغربية يتابع استعدادات المركز التكنولوجي لاستقبال طلبات التصالح بكفرالزيات

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجولة مسائية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير واستعدادات المركز التكنولوجي لاستقبال طلبات التصالح على القانون الجديد بكفر الزيات .

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمحور النعناعية بمدينة كفرالزيات، الذى يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى “ وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتابع المحافظ الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من كورنيش كفر الزيات والتي يتم تنفيذها بالجهود الذاتية على غرار المرحلة الأولى، فسيتم تركيب وإنشاء مقاعد رخامية وبرجوات لجلوس المواطنين وتركيب البلاط الحراري المطعم بالسيراميك، بالإضافة إلى زراعة الأحواض بالنباتات والأشجار الجمالية وتركيب نظام ري دائم للأحواض بالإضافة إلى زرع أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بشكل جمالي لحفظ البطاريات ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة استعدادات بالمركز التكنولوجي بكفر الزيات ،لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .

وأكد المحافظ على تخصيص شباك بالمركز التكنولوجي لاستقبال طلبات تصالح المواطنين وتعليق بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن محافظة الغربية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين للبدء في تلقي الطلبات يوم الثلاثاء 7 مايو.

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