عن المساكنة.. سعاد صالح مستنكرة تصريحات كريم فهمي: أخطأ وعليه الإسراع في التوبة

استنكرت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر تصريحات للفنان كريم فهمي عن أنه عاش مساكنة في مرحلة من حياته، وأنه خان زوجته وقالت إن من الشرع واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا اذنب أو ارتكب فاحشة أن يستر على نفسه، ولا يجاهر بالمعصية.



وأكدت في اتصال هاتفي مع الإعلامية انجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc أن الجهر بالمعصية والفاحشة مخالف للشرع ويضع العاصي نفسه في منزله المبارزة والمتحدث لله تعالى.



واسترسلت: الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهي كل من جاء إليه يعترف بفاحشة أن يجاهر بها ويأمره أن يستر على نفسه، وان التوبة والاعتراف بالذنب يكون بين الإنسان وربه، مع الاستغفار والعزم على عدم العودة للمعصية مرة أخرى .



وأضافت كريم فهمي اخطأ، وعليه بالمبادرة والإسراع في التوبة والاستغفار، حتى ينظف الله قلبه من وساوس الشيطان والذي سيلازمه لفترة حتى يتأكد من ثباته على التوبة



