مصرع 3 أشخاص انهار عليهم جرف مغارة جبلية بصحراء الفرافرة بالوادي الجديد

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، بعد أن انهار عليهم جرف مغارة جبلية في منطقة صحراوية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وجرى نقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي .

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 جثث لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتبين مصرع كل من "محمد.ر.ع"، 38 سنة من محافظة سوهاج، "سامي.م.ع.م"، 38 سنة ومقيم مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، "أشرف.م.ع.ب"، 36 سنة ومقيم محافظة سوهاج، وذلك بسبب سقوطهم داخل حفرة وانهيار جبلي عليهم داخل مغارة بمنطقة صحراوية على بعد 10 كم من محور "الفرافرة – ديروط" .

وتم نقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.