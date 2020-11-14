بعد تكريمه من كريمة السيسي .. صاحب أفضل مشروع حرفي يروي تفاصيل الجائزة

قال محمد مختار ، الفنان التشكيلي ، والفائز بجائزة أفضل مشروع حرفي متناهي الصغر في معرض "تراثنا" ، إنه حصل على قرض من جمعية خيرية ، تابعة للبنك الممول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، موضحا أن الصندوق يقوم بعمل مسابقة لجميع الحرف اليدوية على مستوى الجمهورية .





وأَضاف محمد مختار ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "إنبوكس" ، المذاع على فضائية "صدى البلد 2" ، أن الجمعية الخيرية المشارك من خلالها قامت بإرسال الأعمال للصندوق الممول ، من أجل المسابقة ، وقام بتميز كافة المشروعات ، وانتقاء الأميز منها .





وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة ، لدراسة الأعمال ، وجاء ترشيحه من خلال اللجنة لـ معرض "تراثنا" .





ولفت إلى أنه شعر بالفخر والسعادة ، خلال تكريم السيدة "انتصار السيسي" له ، وذلك خلال افتتاح معرض "تراثنا" ، معقبا "كان حلم لأي مواطن أو فنان " .





وأكمل : الجائزة كانت عن مجمل الأعمال ، وقمت بالمشاركة بـ 25 لوحة ، أغلبها النحت على الخشب والألمنيوم ، وأعمال بالرسم من خلال الزيت .



