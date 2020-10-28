620 عارضًا.. وزيرة التجارة والصناعة: 10 آلاف زائر يوميًا لـ معرض تراثنا

وجّهت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والتقدير لأصحاب المنتجات المعروضة في معرض تراثنا للحرف اليدوية، مضيفة: "ولولا إتقانهم في عملهم لم يتاح لنا عرض تلك المنتجات في معرض تراثنا". الشكرللحرفيتاح





وأضافت نيفين جامع في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي": "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معني بتنمية قطاع الحرف اليدوية والزخرفية بتقديم خدمات مالية وغير مالية".





وتابعت نيفين جامع: "الخدمات المالية ممثلة في قروض لأصحاب المشروعات وتوفير الدعم لهم ولكن تسويق المنتجات أهم من التمويل".





ولفتت نيفين جامع: "الرئيس السيسي وجه بغداد معرض كبير لعرض منتجات الحرف اليدوية على مساحة 10 آلاف متر، ومن هنا بدأ التفكير في معرض تراثنا".





وأكملت نيفين جامع: "لدينا 33 فرعًا من جهاز تنمية المشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية وبدأنا في التواصل مع العارضين لـ منتجات يدوية في مختلف المحافظات لعرض المنتجات في معرض تراثنا، وتأكدنا من أن المنتج مصري عالي الجودة".



