المالية تطرح أجلي خزانة بـ19 مليار جنيه اليوم

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ذكر التقرير أنه من المخطط بيع أجل 91 يوما بـ8.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 10.5 مليار جنيه، لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.





ومع طرح الوزارة اليوم لأذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 32 مليار جنيه خلال يومي الخميس و الإثنين من الأسبوع الجاري.



