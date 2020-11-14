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أخبار العالم

من جديد.. الأردن يدين انتهاكات اسرائيل ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:25 م
الانتهاكات الإسرائيلية
الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الاقصي
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محمود نوفل
أصدرت  وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية بيانا ادانت فيه إستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك وآخرها إستمرار السماح باقتحامات المتطرفين للمسجد واطالة الفترة الزمنية لاقتحاماتهم. 


وافاد الناطق باسم الوزارة الاردنية السفير ضيف الله علي الفايز في بيان صحفي له اليوم بأن اقتحامات المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية تعد انتهاكًا للوضع القائم القانوني والتاريخي وللقانون الدولي وإن تمديد فترة الإقتحامات المرفوضة أصلا يعتبر إمعانا في انتهاك الوضع القائم. 


واكد الفايز أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، لافتا الي أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الإختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه. 


ودعا  الفايز السلطات الإسرائيلية بالكف عن الإنتهاكات وإحترام حرمة المسجد وإحترام الوضع القائم القانوني والتاريخي وإحترام سلطة إدارة أوقاف القدس، محذرًا من مغبة إستمرار هذه الإنتهاكات. 


كما شدد علي المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة الحرم الشريف.
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