Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تريند الفن.. حقيقة إعلان بسمة بوسيل العودة إلى تامر حسني.. أحدث ظهور لإبراهيم فايق في المستشفى

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:38 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها.



نتشرت خلال الساعات الماضية عدد من الصفحات المزيفة علي مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل اسم المغربية بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني استغلها البعض لنشر اخبار كاذبة ومغلوطة.

وكتبت صفحة تحمل اسم بسمة بوسيل قائلة "‏كل إنسان بيغلط وبيرجع يفكر ويعيد حساباته وبيعرف انه كان غلط فبيتراجع عن قرارات كتير كان ممكن تفرقله فى حياته وقت ضيقته انا اتعلمت كتير من التجربة واتعلمت مش كل الناس عندها السلام النفسى عشان تتمنى الخير لغيرها وربنا يبعد عيون الناس القتالة وبالأخير يحفظلى زوجى واولادى-بسمه بوسيل" 


وكانت بسمة كتبت عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على انستجرام : "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.. وكمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع".


وتزوج الفنان تامر حسني، من بسمة بوسيل في عام 2012 بعدما لمع نجمها في برنامج المسابقات "ستار أكاديمي"، ولكن بعد الزواج فضّل تامر أن تبتعد زوجته بسمة عن مجال الغناء، وظل يساندها في مجال الماكياج والأزياء.


ورغم أن بسمة أشارت إلى أن الانفصال حدث منذ فترة، إلا أنها احتفلت بعيد ميلاد تامر حسني الأخير، الذى نشر الصور يوم 21 أغسطس، وعلق عليها قائلًا: "مفاجأة بسومي ليا ألف شكر يا حبيبتي وربنا يخليكي ليا ويخليلنا ولادنا ويسعد كل الناس وكل الشكر للناس الجميلة أصدقاء العمر اللي شاركوها عمل المفاجأة، وطبعًا بشكر الناس اللي عملوا التورتة الجميلة دي".


نشر الدكتور جمال شعبان اول صورة للاعلامى ابراهيم فايق من داخل المستشفى بعد اصابته بجلطة فى الرئة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

وقال جمال : "كابتن إبراهيم فايق بيتحسِّن إن شاء الله زي الفل ماتزعلوش".

شهدت الساعات الماضية تحسنا ملحوظا في الحالة الصحية للإعلامي إبراهيم فايق " مقدم برنامج " جمهور" التالتة" المذاع عبر أون تايم سبورت.


نشرت الفنانة عبير صبري تعليقًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه دخول شقيقتها المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

وقالت عبير صبري: "تجربة صعبة أوي تمر بيها أختي وزوجها في المستشفى وابنتها مع كورونا أرجو من الجميع الدعاء .. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء". 

يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. 

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صور وفيديوهات مثيرة.. سبب انفصال تامر حسني وزوجته

بعد إعلانها الانفصال.. تصرف غريب من زوجة تامر حسني

بسمة بوسيل تحذف تامر حسني من حسابها على إنستجرام

من الارتباط إلى الانفصال.. قصة 8 سنوات بين تامر حسني وبسمة بوسيل

بعد انفصاله عن بسمة بوسيل.. تامر حسنى يحذف فيديو جديدا | تفاصيل

البهائم تحمل متاعنا.. رسالة غامضة من بسمة بوسيل بعد انفصالها عن تامر حسني

Advertisements

ترشيحاتنا

أخطاء ترتكبها أثناء تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا .. تعرف عليها

أخبار الرياضة.. ليفربول يرفض مساندة محمد صلاح.. فرج عامر يثير الجدل بسبب راتب بادجي.. وقناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وتوجو

حقيقة إعلان بسمة بوسيل العودة إلى تامر حسني بعد الانفصال

كورونا وأزمات قلبية.. تعرف على تطورات حالات مستشفى النجوم

شركة محمول تجبر عملاءها على خدمة باهظة الثمن| حماية المستهلك يكشف الحقيقة

الزراعة: أسعار الطماطم ستنخفض فى هذا الموعد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade العملاقة .. صور

فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد

أخطاء ترتكبها أثناء تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا .. تعرف عليها