أخبار السوشيال ميديا .. المنتخب والمنصورة يتصدران تويتر.. وأحمد جمال يجهز لأحدث أغانيه

يستضيف الإعلامى عمرو الليثى، الفنانة شهيرة خلال إحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة، فى أول ظهور إعلامى لها بعد وفاة زوجها الفنان الكبير محمود ياسين.



