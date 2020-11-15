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أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا .. المنتخب والمنصورة يتصدران تويتر.. وأحمد جمال يجهز لأحدث أغانيه

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:03 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

تصدر هاشتاج #منتخب_مصر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب نهاية مباراة منتخب مصر الاول امام نظيرة منتحب توجو.

وفاز الفراعنة علي منتخب توجو في المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن لقاءت الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون بهدف نظيف احرزه المدافع محمود حمدي الونش من رأسية رائعة.

أحمد جمال يشوق جمهوره لأحدث أغانيه مع نادر حمدي

نشر المطرب أحمد جمال صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.‬
وظهر أحمد جمال برفقة الملحن نادر حمدى وهما يخططان لأحدث أعمالهما القادمة.‬

عمرو الليثى يستضيف شهيرة في أول ظهور لها بعد وفاة محمود ياسين

يستضيف الإعلامى عمرو الليثى، الفنانة شهيرة خلال إحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة، فى أول ظهور إعلامى لها بعد وفاة زوجها الفنان الكبير محمود ياسين.

تصدرت المنصورة موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب احداث اليوم التى أحدثتها التقلبات الجوية الحادة فى الطقس.

شهدت المنصورة اليوم تقلبات فى الطقس حاده أدت إلى برق ورعد وسقوط كرات ثلج، أسفرت عن كثير من الإصابات للمواطنيين وتحطم السيارات وأدت الى خسائر مادية كثيرة.
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