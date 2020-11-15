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أخبار العالم

بالمقاتلات والدبابات.. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مواقع حماس

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:30 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يجري تقييم مستمر للوضع ويعمل "بتصميم ضد أي محاولة للمساس بسيادة إسرائيل والمساس بمواطنيها".

وأضاف: شنت مقاتلات ومروحيات ودبابات غارات على بنية تحت أرضية ومواقع عسكرية تابعة "لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة".

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن  مدفعية الاحتلال استهدفت نقطة للضبط الميداني شمال قطاع.

وكانت وسائل الإعلام العبرية ذكرت، اليوم الأحد، أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في قصف أهداف بقطاع غزة ردًا على إطلاق الصواريخ.

وتزامن مع ذلك، سماع دوي انفجارات شمالي قطاع غزة مع تحليق لطيران الاحتلال، بحسب ما أورده المركز الفلسطيني للإعلام.

واطلقت صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، حيث تصدت لها منظومة صواريخ القبة الحديدية الدفاعية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تصديه لقذائف صاروخية من قطاع غزة نجو مستوطنات غلاف غزة.

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات محيط قطاع غزة.

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