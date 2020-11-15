مياه سوهاج تنظم ندوة للعاملين بمديرية الزراعة للتوعية بترشيد الاستهلاك

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ندوة توعوية للعاملين بمديرية الزراعة بالمحافظة لحثهم على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحافظ على مياه الشرب من أجل تحقيق مستقبل مائي آمن للأجيال المقبلة.
وأشار اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى أنه تم توعية المشاركين بالجهد المبذول لتوفير كوب مياه امن ونظيف للمواطنين وبجودة عالية طبقًا للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه والاستخدام الامن للصرف الصحي ومخاطر القيسونات والفلاتر والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية.
وفي نهاية الندوة تم حث المشاركين على ضرورة توعية المزراعين بأهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل محدودية المياه وتنامى الطلب على المياه بكافة قطاعات الدولة وخاصة قطاع الزراعة صاحب النصيب الأكبر في الاستخدامات المائية ونشر ثقافة التحول من الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية وذلك لان قطاع الزراعة يستهلك 80% تقريبًا من حصة المياه في مصر.