مياه سوهاج تنظم ندوة للعاملين بمديرية الزراعة للتوعية بترشيد الاستهلاك

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ندوة توعوية للعاملين بمديرية الزراعة بالمحافظة لحثهم على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحافظ على مياه الشرب من أجل تحقيق مستقبل مائي آمن للأجيال المقبلة.





وأشار اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى أنه تم توعية المشاركين بالجهد المبذول لتوفير كوب مياه امن ونظيف للمواطنين وبجودة عالية طبقًا للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه والاستخدام الامن للصرف الصحي ومخاطر القيسونات والفلاتر والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية.







