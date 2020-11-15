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محافظات

تورتة في حجرة الكيماوي.. عيد ميلاد لأول مريضة في مستشفى سرطان الأقصر | صور

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:29 ص
عيد الميلاد بمستشفى
عيد الميلاد بمستشفى سرطان الأقصر
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شمس يونس
وسط أجواء من الفرحة والسعادة احتفل مستشفى شفاء الأورمان التخصصي لعلاج سرطان الأطفال، بأول عيد ميلاد بالمستشفى عقب إنشائها.

وعيد الميلاد أقيم لطفلة مريضة وهى من أولى الحالات التى تعالج بالمستشفي الأول من نوعه في الصعيد.

وشارك فى الاحتفال، الطاقم الطبي المعالج للطفلة يسرا وأسرتها وعدد من الأطفال الذين يعالجون فى فى المستشفي وأسرهم.

وتبرعت هند يوسف وهي فتاة من الأقصر بتورتة عيد الميلاد، وجميع تورتات وهدايا أعياد ميلاد الأطفال كدعم منها والمشاركة المجتمعية.

ومع انطلاق العمل رسميًا وقبل الافتتاح  الرسمى، قرر المستشفي رسم الابتسامة على وجه يسرا التى تواجه سرطان الدم بكل قوة حيث أقيم الاحتفال داخل حجرتها التى تتلقي فيها العلاج الكيماوى.

وأبدت يسرا سعادتها بإقامة عيد ميلادها وأكدت إنها مفاجأة غير متوقعة، متمنية أن يمن عليها الله بالشفاء لكى تستكمل مسيرتها التعليمية وتحقق حلمها وحلم أسرتها وأن تصبح طبيبة تساهم فى علاج المرضي ومساعدتهم.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن الهدف من إقامة مثل هذه الفعاليات رفع الحالة النفسية والمعنوية للمرضي ومشاركة الطاقم الطبي المعالج للحالة يرسخ مبدأ أن إدارة المستشفي وكل العاملين بها والمرضي يشكلون اسره واحده ، والجميع يسعى لرفع  جزء من المعاناة التى يتكبدها مرضي السرطان في الصعيد.
تورتة في حجرة الكيماوي.. عيد ميلاد لأول مريضة في مستشفى سرطان الأقصر | صور
تورتة في حجرة الكيماوي.. عيد ميلاد لأول مريضة في مستشفى سرطان الأقصر | صور
تورتة في حجرة الكيماوي.. عيد ميلاد لأول مريضة في مستشفى سرطان الأقصر | صور
تورتة في حجرة الكيماوي.. عيد ميلاد لأول مريضة في مستشفى سرطان الأقصر | صور
تورتة في حجرة الكيماوي.. عيد ميلاد لأول مريضة في مستشفى سرطان الأقصر | صور
تورتة في حجرة الكيماوي.. عيد ميلاد لأول مريضة في مستشفى سرطان الأقصر | صور
تورتة في حجرة الكيماوي.. عيد ميلاد لأول مريضة في مستشفى سرطان الأقصر | صور
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