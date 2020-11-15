محافظ أسيوط: ضبط وتحرير 98 محضر إشغالات وإزالة الحواجز الحديدية خلال حملة بحي شرق

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة رفع وإزالة الإشغالات والمرافق بشوارع وميادين المراكز والأحياء.





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وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق بين شرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية لإزالة ورفع هذه التعديات من حرم الطريق لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام بهذه المناطق والعمل على منع انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية وأمام المدارس والمنشآت الحكومية وإزالة الحواجز الثابتة والمتحركة المنشرة بالعديد من الشوارع مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.









وأوضح محافظ أسيوط إنه تم شن حملة مرافق لإزالة كافة التعديات على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون استهدفت شوارع وميادين ورفع الاشغالات من منطقة فريال (شارع جودة الاسدى - الحسن والحسين - خلف مستشفى الزهراء ) والشوارع المتفرعة بحي شرق وذلك بقيادة أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط ، ومروان الشب نائب رئيس الحي.







