Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب مشادة كلامية.. مقتل تاجر وإصابة شقيقه في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنيا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:05 م
اللواء محمود خليل
اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا
Advertisements
أيمن رياض

لفظ تاجر أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بطلق نارية وأصيب شقيقه وذلك خلال مشاجرة بالأسلحة النارية،  بين عائلتين بقرية طهنا الجبل التابعة لمجلس قروي نزلة حسين بشرق النيل في مركز المنيا، بسبب مشادة كلامية.



وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط الجناة الهاربين.


اقرأ أيضا 



تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة بورود إشارة من قسم شرطة مركز المنيا، بمقتل تاجر، وإصابة سائق، خلال مشاجرة بين عائلتي علي وشادي بقرية طهنا الجبل، بشرق النيل.


انتقلت سيارات الإسعاف، وفريق من وحدة مباحث مركز المنيا بقيادة المقدم محمد منير رئيس المباحث، وقوة أمنية مرافقة، وتم السيطرة علي المشاجرة، وبالفحص تبين مقتل محمد أشرف فاروق 25 عاما، تاجر، وإصابة محمد فاروق حافظ 35 عاما، سائق، بطلق ناري باليدين، والإثنان من عائلة شادي، ويقيمان بذات الناحية.


تم نقل الجثة والمصاب لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق والتصرف، وقد اتخذت أجهزة الأمن التدابير اللازمة وعززت من تواجدها بمحيط القرية تحسبا لحدوث أية تداعيات بين العائلتين.


وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط المتهمين الهاربين، وقد أفادت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز المنيا، تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث، أن المشاجرة التي استخدمت فيها أسلحة نارية سببها مشادة كلامية وخلافات جيرة بين أفراد العائلتين والحالة العامة بالقرية هادئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 6 أشخاص تشاجروا بالأسلحة النارية في أسيوط

ترشيحاتنا

وسط تضارب نتائج الفحوص.. ملياردير شهير يكشف معاناته من أعراض كورونا

الصحة: أعراض كورونا لم تتغير .. والفيروس يمكن أن يصيب المريض بجلطات .. فيديو

عمليًا.. وزير أفريقي سابق يرد على أزمة الرسوم المسيئة بإهانة فرنسا وماكرون

كانت السبب فى طلاقى من هنا .. أحمد فلوكس يكشف تفاصيل تعرضه للسحر .. فيديو

بعد عودتها من تركيا.. وفاة سيدة أجرت عملية تحويل مسار فاشلة

أول رد فعل للأهلي بعد إصابة محمد هاني في المنتخب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فئات جديدة من ساوايست 2021 Soueast DX7 منتظر طرحها في مصر بتسعير جديد.. صور

تورتة في حجرة الكيماوي.. عيد ميلاد لأول مريضة في مستشفى سرطان الأقصر | صور

في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات أثارت الجدل لـ لاميتا فرنجية