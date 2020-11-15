بسبب مشادة كلامية.. مقتل تاجر وإصابة شقيقه في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنيا

لفظ تاجر أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بطلق نارية وأصيب شقيقه وذلك خلال مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بقرية طهنا الجبل التابعة لمجلس قروي نزلة حسين بشرق النيل في مركز المنيا، بسبب مشادة كلامية.









وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط الجناة الهاربين.





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تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة بورود إشارة من قسم شرطة مركز المنيا، بمقتل تاجر، وإصابة سائق، خلال مشاجرة بين عائلتي علي وشادي بقرية طهنا الجبل، بشرق النيل.





انتقلت سيارات الإسعاف، وفريق من وحدة مباحث مركز المنيا بقيادة المقدم محمد منير رئيس المباحث، وقوة أمنية مرافقة، وتم السيطرة علي المشاجرة، وبالفحص تبين مقتل محمد أشرف فاروق 25 عاما، تاجر، وإصابة محمد فاروق حافظ 35 عاما، سائق، بطلق ناري باليدين، والإثنان من عائلة شادي، ويقيمان بذات الناحية.





تم نقل الجثة والمصاب لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق والتصرف، وقد اتخذت أجهزة الأمن التدابير اللازمة وعززت من تواجدها بمحيط القرية تحسبا لحدوث أية تداعيات بين العائلتين.

وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط المتهمين الهاربين، وقد أفادت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز المنيا، تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث، أن المشاجرة التي استخدمت فيها أسلحة نارية سببها مشادة كلامية وخلافات جيرة بين أفراد العائلتين والحالة العامة بالقرية هادئة.