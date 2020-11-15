بالتنسيق مع التربية والتعليم ومحافظة الإسماعيلية.. القباج تطلق مبادرة الهلال الأحمر لدعم العودة الآمنة للمدارس للوقاية من فيروس كورونا

بالتنسيق مع وزارة والتربية والتعليم وتحت رعاية محافظة الإسماعيلية

القباج تطلق مبادرة الهلال الأحمر المصري "دعم العودة الآمنة للمدارس" بالإسماعيلية للوقاية من فيروس كورونا

المبادرة تستهدف الوصول لأكثر من 990 مدرسة و350,000 طالب ومدرس في جميع إدارات المحافظة

وزيرة التضامن الاجتماعي: الهلال الأحمر فارس الإنسانية ويركز على تخفيف المعاناة الإنسانية

القباج: ننسق مع وزارة التربية والتعليم لرفع وعي الطلاب والمدرسين بمستجدات فيروس كورونا المستجد

رامي الناظر: المبادرة استكمال لجهود الهلال الأحمر.. والجمعية قدمت مواد غذائية لـ 1800 أسرة متضررة من تداعيات الجائحة في 6 محافظات













أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مبادرة الهلال الأحمر المصري "دعم العودة الآمنة للمدارس" بمحافظة الإسماعيلية في ضوء التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم، وتحت رعاية محافظة الإسماعيلية.









وتستهدف المبادرة تعزيز الوعي الصحي ونشر المعلومات الصحية عن فيروس كورونا بين طلاب المدارس والعاملين فيها، وضمان اتباع السلوكيات الصحية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشار العدوى بين الطلاب.











ويهدف الهلال الأحمر المصري، من خلال المبادرة، للوصول إلى أكتر من 990 مدرسة وأكثر من 350,000 طالب ومدرس في جميع إدارات محافظة الإسماعيلية، حيث تضمنت فعاليات اليوم الاول للمبادرة ٥٠ مدرسة على مستوى المحافظة.









وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الهلال الأحمر المصري يعمل بروح وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تجمعهما مبادئ الإنسانية والتطوع والعمل التنموي، وأوصت المواطنين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.









وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جمعية الهلال الأحمر المصري جزء من الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر، فهو يعد فارس الإنسانية ويركز في العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية من جميع الجوانب، حيث كان له دور بطولي في مواجهة السيول السابقة، بالإضافة إلى تخلله في الصحة العامة وتوزيعه للمواد الغذائية.









وأبدت نيفين القباج سعادتها بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وذلك من خلال إطلاق مبادرة "دعم العودة الآمنة للمدارس"، مشددة على أن هناك تنسيقًا كاملا مع وزارة التربية والتعليم لرفع وعي الطلاب والمدرسين بمستجدات فيروس كورونا المستجد ونشر السلوكيات الصحية للطلاب، خاصة مع دخول فصل الشتاء ومواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.









وأوضحت وزيرة التضامن، أن الهلال الأحمر المصري يؤدي دوره بالكامل ليس كما ولكن كيفا، حيث إن الحملة ستركز على الحفاظ على سلوكيات النظافة الشخصية للطلاب والتباعد الاجتماعي، كما سيتم توزيع حقائب النظافة الشخصية على الطلاب بمحافظة الإسماعيلية.









وأشارت إلى أن الهلال الاحمر نفذ العديد من التدخلات خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد وحملات تطهير وتعقيم لعدد من المنشآت، بالإضافة إلى حملات التوعية والحملات الإلكترونية، موضحة أن انطلاقة المبادرة من الاسماعيلية وستوجه لمحافظات أخرى.









ووجهت نيفين القباج التحية لشباب الهلال الأحمر، مؤكدة دعمها الكامل لشباب الهلال الأحمر المصري، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي السند والدعم للهلال الأحمر الذي يعد فخرا للتضامن الاجتماعي.









من جانبه، صرح محافظ الإسماعيلية، فى كلمته بهذه المناسبة، بأن المبادرة تستهدف تنفيذ حملات التوعية بعدد من 930 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بالمحافظة وتوابعها، وتشمل 350 ألف طالب وطالبة، فضلا عن مشاركة طلاب جامعة قناة السويس، وذلك لنشر ثقافة الوعي لدي الطلاب بأهيمة وحتمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بالتنسيق التام بين وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والجامعة ومحافظة الإسماعيلية مع الهلال الأحمر المصري.









كما أكد الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن المبادرة تعد مكملة لجهود الهلال الأحمر المصري للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث قام خلال الشهور السابقة بمجموعة من التدخلات شملت عمليات تعقيم وتطهير موسعة لأغلب المصالح الحكومية، علاوة على توزيع المواد الإغاثية والمنظفات والمطهرات للأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من فيروس كورونا، وأيضا خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للمصابين والمخالطين.









وقال رامي الناظر إن الجمعية قدمت منذ بداية أزمة كورونا مواد غذائية لما يقرب من 1800 أسرة متضررة من تداعيات الجائحة في 6 محافظات، فضلا عن تقديم النصائح التوعوية والصحية من أجل الحد من خطر انتشار الوباء وكيفية اتباع الإجراءات الصحية السليمة من خلال القنوات والمنصات المختلفة.









ويقوم متطوعو الهلال الأحمر المصري، من خلال المبادرة، بتقديم الشرح والتوضيح العملي لكيفية تحقيق التباعد الاجتماعي والمحافظة على النظافة الشخصية، والارتداء السليم لقناع الوجه الطبي (الماسك) والطرق الصحيحة لمنع انتشار الفيروس أثناء العطس والسعال، بالإضافة إلى إجراءات العزل الصحي بشكل صحيح.









كما سيتم أيضا توزيع حقائب تحتوي على معدات للنظافة الشخصية مثل الصابون والجيل المعقم وفرش الأسنان والمعجون لجميع الطلاب بالمدارس المستهدفة لمساعدة وتشجيع الطلاب على تطبيق رسائل التوعية الصحية واتباع السلوكيات الوقائية من خلال توفير الأدوات اللازمة لتغيير السلوك.