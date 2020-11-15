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أخبار العالم

خبر سار.. شركة عالمية جديدة تعلن التوصل للقاح فيروس كورونا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:29 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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رفعت شركة الأدوية البريطانية العملاقة جلاكسو سميث كلاين الآمال في توفير لقاح آخر لكوفيد في أوائل العام المقبل بعد أن كشفت أنها صنعت بالفعل "ملايين الجرعات".


وقال روجر كونر، رئيس الشركة العالمية GlaxoSmithKline في تصريحات لصحيفة "ميل أون صنداي"، إن الشركة أطلقت خط إنتاج ضخما، وإنها تسير باتجاه المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.


وأضاف: "الشركة تتجه إلى تصنيع ملايين الجرعات، ونمتلك الموارد الكاملة ونتحرك، وفي الحقيقة، نحتفل بتأسيس مصنع بلجيكي الأسبوع قبل الماضي".


وتابع: "نشعر بالفخر لدى الباحثين الذين يعملون على اللقاح، إنهم يحتفلون لأنهم يعلمون أنه سيحدث فرقا".


يأتي ذلك بعد أن كشفت شركة فايرزر Pfizer الأمريكية العملاقة الأسبوع الماضي أن لقاح كوفيد – 19 الذي توصلت إليه فعال بنسبة 90%، ويمكن أن يكون متاحا قبل عيد الميلاد "الكريسماس".


والتزمت جلاكسو سميث كلاين بإنتاج مليار جرعة من لقاحها العام المقبل، وقالت سابقا إنها تهدف إلى الحصول على موافقة السلامة في "النصف الأول من عام 2021".


ومع ذلك، فإن الأخبار المتعلقة بتسريع التصنيع وتقدم التجارب سترفع الآمال في أن تحصل الشركة على الموافقة حتى في وقت مبكر، مما يفتح إمكانية توفير لقاحها بحلول الربيع المقبل.


ويمكن أن تأتي نتائج التجارب التي أجرتها شركة "أسترا زينيكا" العملاقة في المملكة المتحدة وجامعة أكسفورد، اللتان تعملان معا على لقاح، في وقت مبكر من هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.


وفي الوقت نفسه، يُعتقد أيضا أن شركتي جونسون آند جونسون وموردينا في أمريكا على وشك الإعلان عن لقاح لفيروس كورونا المستجد.
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