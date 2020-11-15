ظهور أول حالة إنفلونزا طيور في أيرلندا الشمالية

كشفت صحيفة ديلي ستار، أنه تم التأكد من إصابة بجعة برية ميتة في بحيرة في أيرلندا الشمالية بأنها تحمل فيروس H5N1 المعروف باسم إنفلونزا الطيور، وهي سلالة مختلفة عن تلك الموجودة بالفعل في المملكة المتحدة.





وأوضحت الصحيفة أن فيروس إنفلونزا الطيور مرض مميت للإنسان كما هو مميت للطيور، فمنذ أول إصابة بشرية مسجلة بهذا المرض في عام 1997 ، تسبب في موت ما يقرب من 60 ٪ من الأشخاص المصابين.





لحسن الحظ، إنفلونزا الطيور ليست معدية مثل فيروس كورونا ، وباستثناء حالات قليلة نادرة جدًا ، حيث تم تتبع كل حالة في البشر إلى الاتصال الوثيق مع الطيور، ومع ذلك ، فإن المرض يمثل تهديدًا كبيرًا للثروة الداجنة.





فيما قال رئيس الأطباء البيطريين في أيرلندا الشمالية ، الدكتور روبرت هيوي : "يمكنني أن أؤكد أنه تم اكتشاف حالة إنفلونزا الطيور في طائر بري تم العثور عليه في أحد البحيرات وأن النتائج الأولية تشير إلى أن الطائر مات نتيجة إصابته بإنفلونزا الطيور".



