جامعة عين شمس: آخر موعد لتسديد المصروفات.. التكافل الاجتماعي لغير القادرين.. وتخفيضات تصل لـ 80% وكتب وإنترنت مجانية

آداب عين شمس تعلن آخر موعد لدفع المصروفات الدراسية

تعرف على آخر موعد لدفع المصروفات الدراسية بـ علوم عين شمس

مبالغ مالية للطلاب غير القادرين بـ هندسة عين شمس.. والخميس آخر موعد لدفع المصروفات

مع بداية الأسبوع الرابع من الدراسة بكليات جامعة عين شمس، واستمرار العملية الدراسية وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الفورية مع المخالفين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، واستحداث طرق مبتكرة للدراسة في ظل الظروف الراهنة من المنصات الإلكترونية وغيرها.





يرصد موقع "صدى البلد"، آخر موعد لدفع المصروفات الدراسية وطرق الدفع والخدمات التي تقدمها الكليات للطلبة غير القادرين..





أكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أنه حسب لائحة الجامعة من المقرر أن يتم الانتهاء من دفع المصروفات الدراسية لكافة طلاب الكلية بنهاية الأسبوع الرابع من الدراسة، مشيرًا إلى سير العملية التعليمية بشكل طبيعي وسط التزام تام من الطلاب بحضور المحاضرات في موعدها.

وقال "رجاء"، في تصريحات لـ "صدى البلد " إن الكلية وفرت تخفيضات تصل إلى 20% من حجم المصروفات لغير القادرين، حيث يتم التكفل بمصروفات 1000 طالب وطالبة سنويا من خلال الدعم الاجتماعي التي توفره الجامعة للطلاب، لافتًا إلى أنه قد تم توفير كتب مجانية وأدوات معملية أيضا.

ونصح عميد علوم عين شمس جميع الطلاب بالانتهاء من استكمال الأوراق المطلوبة سواء لدفع المصروفات أو التكافل الاجتماعي لغير القادرين قبل نهاية الاسبوع الرابع من الدراسة منعا لحدوث أي مشاكل او معوقات في امتحانات الميدتيرم.

وأشار عميد علوم عين شمس إلى أنه تسهيلا على الطلاب ، تقرر مد عدد ساعات العمل بمكاتب شئون الطلاب ، منعا لتزاحك الطلاب، لتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يعد ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل الجامعة





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وفي هذا السياق، قالت الدكتورة حنان كامل، وكيل شئون كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية مازالت تسير بشكل جيد، مؤكدة التزام الطلاب بحضور المحاضرات بالحرم الجامعي في مواعيدها المقررة بالجداول الدراسية لكل فرقة، مشيرة إلى الإقبال الكثيف للطلاب على المنصات الإلكترونية والاستعانة ببنوك الأسئلة التي وفرها أعضاء هيئة التدريس للطلاب لامتحانات الميدتيرم.

وأضافت "كامل"، في تصريحات لـ "صدى البلد" أن موعد انتهاء دفع المصروفات الدراسية لكل طلاب الكلية خلال نهاية الأسبوع الحالي، لافتة إلى أن أسماء المتخلفين عن دفع المصروفات قبل الموعد المحدد لا تضاف إلى قرائن الأقسام مما يعوق ادائهم للامتحانات وحضور المحاضرات بشكل صحيح.









وأكدت "كامل" أن الكلية قدمت تخفيضات لازمة من خلال برنامج التكافل الاجتماعي لغير المقتدرين الذي يصل إلى 80% من حجم المصروفات الأصلية، موضحة أنه تم أيضا توفير شرائح إنترنت وكتب مجانية للطلبة تسهيل العملية الدراسية.









وشددت وكيل شئون اداب عين شمس على سرعة توجه الطلاب الى شئون الطلاب الخاصة بالكلية للانتهاء من الأوراق المطلوبة قبل انتهاء الموعد المحدد لتجنب حصول اي مشكلات في أداء امتحان الميدتيرم.

وعلي هذا الصعيد أكد الدكتور ضياء خليل وكيل شئون كلية الهندسة بجامعة عين شمس، أن العملية التعليمية تسير من داخل الحرم الجامعي بشكل ايجابي اتخاذ الإجراءات الوقائية المعلنة من قبل وزارة الصحة العالمية للحفاظ على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.







وقال "خليل" لـ "صدى البلد " إن الكلية توفر خدمة التكافل الاجتماعي للطلاب غير القادرين عن طريق مبالغ مالية توزع على الطلبة من خلال وحدة شؤون الطلاب الخاصة بالكلية ، مشيرًا إلى أن طبيعة الكلية العملية لا تتطلب وجود كتب مطبوعة ولكن تعتمد بشكل كثيف على المراجع والأبحاث مما لا يتطلب دعمًا للكتب بالكلية.

وأوضح وكيل شئون هندسة عين شمس، أن الإنتهاء من دفع المصروفات الدراسية للطلاب نهاية الأسبوع الحالي الذي يعد الأسبوع الرابع من الدراسة كما تنص لائحة الجامعة الخاصة بشئون الطلاب، لافتًا إلى أن بدء امتحانات الميدتيرم يوم 22 من نوفمبر بمد عدد ساعات لجان الأمتحان لتقليل أعداد الطلاب داخل قاعات التدريس وامتحان أكبر عدد ممكن من الطلبة.



