Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ دمياط تتفقد التجهيزات النهائية بمبنى العيادات الخارجية و الغسيل الكلوي بالمستشفى العام

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:23 م
جولة محافظ دمياط
جولة محافظ دمياط في المستشفى العام
Advertisements
زينب الزغبي
تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال جولتها اليوم الأحد، مبنى العيادات الخارجية و الغسيل الكلوي بمستشفى دمياط العام لمتابعة التجهيزات النهائية به تمهيدًا لافتتاحه، وحضر الزيارة الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة و  حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وقامت المحافظ بتفقد المبنى الذى يضم بالدور الأول والثانى أقسام العيادات الخارجية و الأسنان والعلاج الطبيعي، وبالأدوار الثالث والرابع والخامس قسم الغسيل الكلوي الذى يضم ٤٠ ماكينة، وكذلك وحدتى للغسيل الكلوى للأطفال والغسيل البريتونى، مزود بمحطة معالجة مياه وشبكة للغازات الطبية، وذلك بإجمالى تكلفة للأعمال الإنشائية والتجهيزية ١٠٥ مليون جنيه.

وأكدت محافظ دمياط أن هذا المشروع يُعد من أهم المشروعات التى تم تنفيذها بالقطاع الصحى خلال الفترة الماضية وفقًا لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت الطبية، منوهة الى أنه سيتم افتتاح المبنى قريبًا، ليبدأ فى تقديم خدمات طبية شاملة للمواطنين خاصة مرضى الغسيل الكلوي.

أقرأ أيضا:
محافظ دمياط تتفقد التجهيزات النهائية بمبنى العيادات الخارجية و الغسيل الكلوي بالمستشفى العام
محافظ دمياط تتفقد التجهيزات النهائية بمبنى العيادات الخارجية و الغسيل الكلوي بالمستشفى العام
محافظ دمياط تتفقد التجهيزات النهائية بمبنى العيادات الخارجية و الغسيل الكلوي بالمستشفى العام
محافظ دمياط تتفقد التجهيزات النهائية بمبنى العيادات الخارجية و الغسيل الكلوي بالمستشفى العام
محافظ دمياط تتفقد التجهيزات النهائية بمبنى العيادات الخارجية و الغسيل الكلوي بالمستشفى العام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي.. وتؤكد: سيكون صرحًا رائدًا لتقديم الخدمة الطبية في مصر

الإسماعيلية تستعد للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.. وزيرة الصحة تتفقد المجمع الطبي بالمحافظة.. وتؤكد: سيكون صرحًا رائدًا لتقديم الخدمة الطبية في مصر

الصحة تعلن انضمام مركزين طبيين لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وزيرة الصحة تتابع الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.. زايد تتفقد المجمع الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى

وزيرة الصحة: جاهزية المجمع الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى للعمل بالتأمين الصحي الشامل

فى زيارة ليلية.. محافظ الشرقية يفاجئ مستشفى سنهوت التخصصي

ترشيحاتنا

أمر مشين.. محامي ترامب: الصين وفنزويلا تقفان وراء تزوير الانتخابات الأمريكية

آلام في الجسد .. رئيس اللجنة العلمية: محمد صلاح يعاني نقصا فى كرات الدم البيضاء

بقاء العقول والمواهب.. الإمارات تعلن منح الإقامة الذهبية لفئات من المقيمين

مأمورية أمنية ترافق النيابة لاستخراج جثة الضحية الرابعة لسفاح بولاق من الإسكندرية

أحمد حسن منتقدا البدري بعد إصابة محمد هاني: فين أحمد فتحي وعبدالله جمعة

استعدادا للموكب المهيب.. العناني يتفقد المتحف القومي للحضارة المصرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكر .. دراسة تنصح بتناول هذا الطعام يوميا

بعد تصدرها تريند.. أجرأ صور لـ مى عز الدين تكشف عن أنوثتها

تركت الطب من أجل الغناء واعتزلت بعد الزواج.. حكاية بسمة بوسيل وتامر حسني