محافظ دمياط تتفقد التجهيزات النهائية بمبنى العيادات الخارجية و الغسيل الكلوي بالمستشفى العام

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال جولتها اليوم الأحد، مبنى العيادات الخارجية و الغسيل الكلوي بمستشفى دمياط العام لمتابعة التجهيزات النهائية به تمهيدًا لافتتاحه، وحضر الزيارة الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.





وقامت المحافظ بتفقد المبنى الذى يضم بالدور الأول والثانى أقسام العيادات الخارجية و الأسنان والعلاج الطبيعي، وبالأدوار الثالث والرابع والخامس قسم الغسيل الكلوي الذى يضم ٤٠ ماكينة، وكذلك وحدتى للغسيل الكلوى للأطفال والغسيل البريتونى، مزود بمحطة معالجة مياه وشبكة للغازات الطبية، وذلك بإجمالى تكلفة للأعمال الإنشائية والتجهيزية ١٠٥ مليون جنيه.





وأكدت محافظ دمياط أن هذا المشروع يُعد من أهم المشروعات التى تم تنفيذها بالقطاع الصحى خلال الفترة الماضية وفقًا لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت الطبية، منوهة الى أنه سيتم افتتاح المبنى قريبًا، ليبدأ فى تقديم خدمات طبية شاملة للمواطنين خاصة مرضى الغسيل الكلوي.





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