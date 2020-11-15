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رياضة

مجموعة مصر.. جزر القمر تهزم كينيا 2-1 وتحلق فى الصدارة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز منتخب جزر القمر على نظيره المنتخب الكيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الرابعة من المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون عام 2022.

افتتح ألفاردو بن نابوهان التسجيل لمنتخب جزر القمر في الدقيقة 21، قبل أن يعادل كليف نياكيا لاعب نادي مصر، النتيجة لمنتخب كينيا في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الاول بالتعادل بين المنتخبين بهدف لمثله

وفي الشوط الثاني، أحرز فايز ماتوار الهدف الثاني لمنتخب جزر القمر في الدقيقة 49، ليقود منتخب بلاده لتحقيق الانتصار ونقاط المباراة الثلاث.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب جزر القمر للنقطة الثامنة في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد منتخب كينيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وكان المنتخب الكيني قد فرض التعادل على منتخب جزر القمر في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة، بهدف لمثله

وحقق المنتخب المصري انتصارًا هامًا على حساب نظيره التوجولي بهدف نظيف أحرزه محمود حمدي الونش، في الجولة الثالثة من نفس المجموعة.
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