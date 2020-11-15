السويركي: البنك المركزي لعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد المصري

قال إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري - مصر، إن البنك المركزي المصري خلال السنوات الماضية لعب دورًا مهمًا وكبيرًا في الإصلاح الاقتصادي ودعم الاقتصاد المصري؛ إضافةً إلى تقوية الجهاز المصرفي المصري، مما أثر على الاقتصاد المصري وسلامة المراكز المالية للبنوك بشكل إيجابي نتيجة العديد من القرارات الاقتصادية والمبادرات وبعض القرارات التي قام بها البنك المركزي المصري.





وأضاف "السويركي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار" الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الأحد، أنه كان من نتائج القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري ثبات وتحسن التصنيف الائتماني المصري؛ خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا أثرت على اقتصاديات كثيرة لعدد من الدول الكبيرة، في حين أن مصر حافظت على التصنيف الائتماني.





وتابع "مصر تُعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي حققت نموًا بمعدل إيجابي رغم أن جميع الدول حققت معدل نمو سلبي وتراجع اقتصادي؛ ومن ثم تحسن سعر العملة الأجنبية وزيادة الاستثمارات الأجنبية؛ مما أدى إلى تحسن الجنيه المصري وتقويته على عكس أسواق كثيرة لديها مشكلة في سعر الصرف".



