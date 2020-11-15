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سقوط بلكونة وتدمير سيارتين.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أسوأ موجة طقس مرت على المنصورة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:23 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن موجة الطقس السيئة التي شهدتها المحافظة أمس، السبت، كانت سيئة ولم نشهدها من قبل، مشيرا إلى أن العام الماضي كان الطقس أقل حدة من ذلك.

وأضاف «مختار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج "٩٠ دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن شوارع المحافظة شهدت هطول ثلوج وأمطار غزيرة.

وتابع محافظ الدقهلية، أن هذه الموجة السيئة تسبب في العديد من الخسائر والأضرار للمواطنين، منها تدمير سيارتين بسبب الرعد، ووقوع بلكونة بسبب زيادة نزول الأمطار.

وأوضح الدكتور أيمن مختار، أنه تم تسلم 11 سيارة من طراز مرسيدس لشفط المياه بسبب هطول الأمطار من الشوارع.

وأشار إلى أنه تمت السيطرة علي الموقف بواسطة سيارات الحماية المدنية، ومجالس المدن، وشركة المياه والصرف الصحي، وتم شفط المياه في مدة تتراوح بين ساعتين و٨ ساعات.

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