مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف دورية عسكرية في بوركينا فاسو

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية في بلدة "تين أكوف" شمال شرق بوركينا فاسو، مسفرًا عن مقتل ١٤ جنديًا وإصابة ٨ آخرين.





وأعرب البيان عن خالص تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيقة وأسر الضحايا، وكذا تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.



