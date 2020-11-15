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أخبار البلد

مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف دورية عسكرية في بوركينا فاسو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:31 م
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
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محمد وديع
أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية في بلدة "تين أكوف" شمال شرق بوركينا فاسو، مسفرًا عن مقتل ١٤ جنديًا وإصابة ٨ آخرين.

وأعرب البيان عن خالص تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيقة وأسر الضحايا، وكذا تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

كما أكد البيان على وقوف مصر جنبًا إلى جنب مع بوركينا فاسو في جهودها للقضاء على الإرهاب الذي يزعزع من استقرار البلاد والمنطقة، مبرزًا أن تضافر الجهود الإقليمية والدولية يُعدُ عنصرًا لا غنى عنه من أجل النجاح في دحر خطر الارهاب والعنف والتطرف.
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