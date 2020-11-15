سفير مصر في توجو يتحدث عن استقبال المنتخب وملعب المباراة والإجراءات الاحترازية

أكد حسام حسين، سفير مصر لدى توجو، أن إجراءات استقبال بعثة المنتخب الوطني من أجل مباراة العودة أمام توجو تسير على ما يرام.





وقال "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد"، "بعثة منتخب مصر وصلت إلى توجو، وأنهينا إجراءات خروجهم من المطار بسهولة ويسر".





وتابع "عقب الخروج من المطار وصلوا لفندق الإقامة، وكان هناك تنسيق مع الجانب التوجولي بإجراء مسحة للاعبين فور وصولهم وكل الأمور على ما يرام".





وعن ملعب المباراة، قال "ملعب عشب طبيعي مستواه جيد، ومجهز ضد الأمطار حال هطولها المحتمل".





وأتم "الجانب التوجولي قام بتعقيم الاستاد بالكامل، وغرف خلع الملاعب ودكة البدلاء، وهناك تعاون قوي معنا، فهم يعلمون جيدا قيمة منتخب مصر، وسعداء بوجودهم على أرض توجو".