5 مستقبل وطن و4 للوفد والشعب الجمهوري و11 مستقلًا.. تعرف على خريطة جولة الإعادة لانتخابات النواب بـ كفر الشيخ

حسم إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات ، لنتائج انتخابات الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمجلس النواب، الجدل الدائر في محافظة كفر الشيخ، حول إمكانية وصول عدد من المرشحين في بعض الدوائر الانتخابية جولة الإعادة، عقب إضافة أصوات المصريين بالخارج، واشتعلت المنافسة الانتخابية بين جميع المرشحين، الذين يتنافسون على 10 مقاعد انتخابية.





ويبلغ عدد مرشحي حزب مستقبل وطن الذين يخوضون جولة الإعادة، على مستوى محافظة كفر الشيخ ، 5 مرشحين، أما الوفد فيخوض جولة الإعادة بمرشحين فقط في الدائرة الأولى "كفر الشيخ"، وفي الدائرة الرابعة "دسوق"، وكذلك الشعب الجمهوري، يخوض جولة الإعادة بمرشحين اثنين فقط، في الدائرة الثانية "سيدي سالم"، والرابعة "دسوق"، ويبلغ عدد المرشحين المستقلين 11 مرشحًا.





ففي الدائرة الأولى، التي تضم مركز وبندر كفر الشيخ ومركز قلين، بلغ جولة الإعادة، السيد أبو اليزيد سيد أحمد شمس الدين، مرشح حزب مستقبل وطن، ومحي الدين فتح الله محمد القطان، مرشح حزب مستقبل وطن، وباسم عبد المحسن حامد حجازي، مرشح حزب الوفد، وأحمد محمد رمضان الطنطاوي، "مستقل" ومراد جمال محمد القطان، "مستقل"، وياسر منير عبد الجواد عبد الخالق "مستقل".





أما الدائرة الثانية، والتي تضم مركزي سيدي سالم والرياض، وصل جولة الإعادة، على أحمد على أحمد، مرشح حزب الشعب الجمهوري، ومحمد عبد الحميد سعد مفتاح، "مستقل"، ومحمد عبد الحميد محمد هاشم "مستقل"، وماهر على مصري علي مسعود خليفة "مستقل".





وفي الدائرة الثالثة، والتي تضم مراكز بيلا والحامول وبلطيم، فتجرى جولة الإعادة بين كل من، عصام الدين السعدي محمود عبد الغفار، مرشح حزب مستقبل وطن، ويونس عبد الرازق عبد الرازق فرج، مرشح حزب مستقبل وطن، ومحمد زكي إبراهيم السيد إسماعيل،"مستقل"، وعزت عبد المنعم عبد الرحمن محمد "مستقل".





أما الدائرة الرابعة، والتي تضمر مراكز دسوق وفوه ومطوبس، وصل جولة الإعادة فيها، كل من، صلاح الدين محمود إبراهيم المعداوي، مرشح حزب الشعب الجمهوري، وعادل محمد علي النجار، مرشح حزب مستقبل وطن، ويوسف البدري عبد الفتاح يوسف أحمد البدري، "مستقل"، ومحمد سعد عبد الرؤوف الصمودي، "مستقل"، عادل عبد السلام محمد محمد جعفر، "مستقل"، ومحمد عبد العليم أحمد خليفة داود، مرشح حزب الوفد.



