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بين الناس

بنتي بتروح مني.. أم تناشد وزارة الصحة علاج ابنتها على نفقة الدولة.. صور

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت السيدة "أم مكة"، في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة ، بتبنى حالة ابنتها وعلاجها على نفقة الدولة ..

وتقول فى رسالتها: "بنتى مكة محمد وحيد احمد عباس " تبلغ من العمر عامًا ونص ، تعانى من تضخم في الكبد ادي الي مرض " تيروزينيميا " ومحتاجه عمليه زرع كبد ومينفعش تعمل هذه العمليه الا لما تاخد علاج والا مينفعش تعمل العمليه ابدا وهذا العلاج غير موجود في مصر وبنتي لازم تاخد العلاج ده  ضروري والا هتروح مني العلاج ده لازم تاخده لانه هيقوي عضلات جسمها وهيزود وزنها لان الدكتور قالي لو هتفضل كده مش هينفع تدخل عمليات.

وأضافت: "بنتي بتروح مني ومش قادره اعمل لها حاجه ، إحنا تعبنا جدا انا ربه منزل وابوها ارزقي باليوميه والحاله علي قدها جدا"، مناشدة وزارة الصحة النظر إليه بعين الرحمة وعلاجها على نفقة الدولة .


للتواصل مع الحالة 
01142585475

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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