مكنش عندي أمل أوصل المستشفى.. إبراهيم فايق يروي تفاصيل مرضه لأول مرة

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن حالته حاليا في تحسن، معقبا: كانت أيام صعبة وأنا خرجت النهاردة من المستشفى..ودا بفضل دعوات الناس".



وروى "فايق" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه شعر بآلام في صدره يوم الإربعاء الماضي، متابعا: الآلام كانت واصله لضهري وذراعي..آلم غريب، معقبا:كنت دايما بتسأل وجع الذبحة الصدرية عامل إزاي ولكن الحقيقة أن الذبحة إصابة غير أي إصابة ومؤلمة للغاية".



وأكمل: أنا مكنش عندي أمل أني الحق أوصل المستشفى.. ظرف صعب جدا، متابعا: أنا حاليا في تحسن وبشكر الناس اللي وقفت معايا وساعدتني، خاصة الطاقم الطبي..أنا كنت رايح ليهم بين الحياة والموت".



وتابع: منذ عامين كان لدي بعض المشاكل في القلب، معقبا: عندنا جينات وراثية بداية من جدتي وأنا وأخويا اللي كان مقيم معايا في المستشفى أيضا"، معقبا: أخويا تعب أثناء وجوده معايا ورسم القلب طلع غير سليم، فهي جينات وراثية.

