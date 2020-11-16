شدة الأمطار ستعود من جديد.. الأرصاد تكشف عن طقس الأيام القادمة.. فيديو

قالت ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من أمس واليوم شهدت بعض المناطق كالإسكندرية ومطروح أمطار غزيرة، كما ان الأمطار وصلت إلى بعض محافظات من الوجه البحري، متابعة: بالأمس شهدت المنصورة طقس سيء .



وتابعت "شاكر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، المنصورة شهدت تساقط أمطار غزيرة بالإضافة إلى "البرد" والذي يعني سقوط كرات صغيرة من الثلح مع الأمطار ، نتيجة وجود سحابة رعدية محددة، معقبة: العام الماضي شهدنا سقوط "البرد" على بعض الأماكن أيضا".



وأضافت:"البرد" بدأ بدري هذا العام، لأنه كان من المتوقع أن يصل مع بدايه الشتاء، مشيرة إلى أنه بداية من اليوم ستبدأ حدة الأمطار في الانخفاض وستتراوح من متوسطة إلى خفيفة.



وأكملت: الأمطار المتوسطة ستستمر حتى الأثنين والثلاثاء، ولكن مع بداية يوم الإربعاء ستعود شدة وغذارة الأمطار خاصة على السواحل الشمالية، وفيما يخص القاهرة، أوضحت أنها شهدت أمطار خفيفة وغير مؤثرة.



وأشارت إلى أن فرص تساقد الأمطاترعلى القاهرة حتى نهاية الأسبوع الحالي غير وارده، ولكن مع بداية الأسبوع القادم ستبدأ القاهرة في استقبال الأمطار من جديد.