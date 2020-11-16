الصحة تطلق 4 قوافل طبية بالمحافظات.. اليوم

تطلق وزارة الصحة والسكان اليوم 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لإطلاق قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية.
وتستمر القوافل اليوم وغدا ١٦ و ١٧ نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية بمحافظات (المنيا - البحيرة - الدقهلية - البحر الأحمر) .
وتتوزع القوافل على قرية الديابة مركز أبوقرقاص محافظة المنيا و كوم الطرقاية مركز كفرالدوار محافظة البحيرة و الحاكمية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية و الشيخ الشاذلي وأبوغصون ووادي الجمال مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر.
وأكدت وزارة الصحة انه يتوفر بالقوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة صيدلية بها كافة الأدوية.