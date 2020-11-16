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محافظات

الصحة تطلق 4 قوافل طبية بالمحافظات.. اليوم

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
قوافل طبية
قوافل طبية
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قسم المحافظات
تطلق وزارة الصحة والسكان اليوم 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لإطلاق قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية.
 
‏وتستمر القوافل اليوم وغدا ١٦ و ١٧ نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية بمحافظات (المنيا - البحيرة - الدقهلية - البحر الأحمر) .

وتتوزع القوافل على قرية الديابة مركز أبوقرقاص محافظة المنيا و كوم الطرقاية مركز كفرالدوار محافظة البحيرة و الحاكمية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية و الشيخ الشاذلي وأبوغصون ووادي الجمال مركز  مرسى علم محافظة البحر الأحمر.

وأكدت وزارة الصحة انه يتوفر بالقوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة صيدلية بها كافة الأدوية.

وأعلنت الوزارة ، أمس الأحد، عن خروج  100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101046 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 220 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  11 حالة جديدة.


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