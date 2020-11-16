غلق 3 صيدليات في الدقهلية.. تعرف على السبب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، غلق 3 صيدليات بقرية بلجاى بمركز المنصورة ومدينة جمصة وقرية الطلمبات بطريق جمصة الدولى بمحافظة الدقهلية غلقا إداريًا لمدة شهر لمخالفتهم للقانون وممارستهم النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسئول.





ووجهه للدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الغلق للصيدليات المشار إليها.



جاء قرار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بشأن نتائج حملات المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات بمراكز ومدن وقرى المحافظة.



كما قرر المحافظ إعادة النشاط وممارسة العمل لـ 2 صيدلية احداهما بقرية البرامون بمركز المنصورة، والأخرى بقرية الحوال بمركز السنبلاوين، وذلك تلبية لالتماس صاحبهما بفض الشمع و‘عادة النشاط للصيدليتين المشار اليهما حيث قد قاما بتلافى المخالفات وتم تعيين مدير مسئول للصيدليتين واقرارهما بتواجد المدير المسئول باستمرار وفى حالة عدم تواجده يتم غلقها وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وطبقا للكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2019.





وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات بنطاق المحافظة من قبل إدارة التفتيش الصيدلى، وأيضا المرور والتفتيش على محلات بيع الأغذية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة من قبل الطب الوقائى بمديرية الصحة، وذلك حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين، وتطبيق القانون بكل حسم وحزم لردع المخالفين.