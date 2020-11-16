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اقتصاد

صنع في السعودية.. معسكر للفنانين والمصممين لابتكار تصميم جديد

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:30 م
صنع في السعودية
صنع في السعودية
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قسم الاقتصاد
أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، إطلاق معسكر خاص بالمواهب السعودية لابتكار تصميم هوية برنامج "صُنع في السعودية" الهادف لإيجاد هوية وطنية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية تحت شعار "صمم للوطن هويته الصناعية" تضمن جودتها وتميّزها وتمنحها الموثوقية، وتسهم في ترويجها محليًا وعالميًا، وذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ بندر بن ابراهيم الخريّف.

ودعت الهيئة المصممين والفنانين السعوديين للمشاركة في المعسكر عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني قبل تاريخ 18 نوفمبر الجاري، حيث سيتم تأهيل تسعة منهم للمشاركة في ابتكار التصميم تحت إشراف لجنة فنية مختصة.

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يذكر أن "الصادرات السعودية" أطلقت مؤخرًا بالتعاون مع شركائها في المنظومة الصناعية برنامج "صُنع في السعودية"، أحد مبادرات "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، بحلول الربع الأول من 2021 بهدف تعزيز المنتج المحلي، ويمهّد الطريق لزيادة الصادرات السعودية غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030، مما سيضاعف مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وإبراز مكانة المنتج الوطني والإسهام في تحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي، ويدعم الجهود الوطنية في رفع المحتوى المحلي.
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