بريطانيا تعلن عن تمويل بقيمة 16.1 مليون دولار لأبحاث حول كورونا

أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن تمويل إضافي قدره 12.2 مليون جنيه إسترليني (16.1 مليون دولار) لبحوث بنية جينوم فيروس SARS-CoV-2 في محاولة لمنع الانتشار المستقبلي لـ فيروس كورونا، وفقًا لبيان صحفي نشره دائرة الصحة والرعاية الاجتماعية، اليوم الاثنين.





ويتطلب العدد المتزايد لحالات الاصابة بكورونا في المملكة المتحدة توسيع قدرة تسلسل الجينوم الوطني لـ SARS-CoV-2 ، لضمان إمكانية تحقيق فوائد استخدام بيانات تسلسل الجينوم بطريقة سريعة وقوية.





وسيتم استخدام الأموال لتوسيع تسلسل الجينوم الكامل لـ SARS-CoV-2 لتقييم كيفية انتشار الفيروس وتطوره بينما تشهد المملكة المتحدة زيادة في عدد الحالات الجديدة لمرض فيروس كورونا، وفقًا للبيان الصحفي.



