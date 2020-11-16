الاتحاد السكندري يحقق 41 ميدالية متنوعة في بطولة الجمهورية للسباحة

نجح لاعبو السباحة بنادي الاتحاد السكندري
في تحقيق 41 ميدالية متنوعة في بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف والتي أقيمت بمدينة شرم الشيخ.
وحصل الفريق على 13 ميدالية ذهبية ، و11 ميدالية فضية ، و17 ميدالية برونزية .
وتمكن الفريق أيضا من الحصول على كأس المركز الثالث في مراحل الـ 15 سنة و17 سنة ومرحلة العمومي في المسافات القصيرة ، أما في المسافات الطويلة حصل الفريق على كأس المركز الثاني في مرحلة الـ15 عاما ومرحلة العمومي .
ومن جهة أخرى تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري مع نادي سبورتنج الرياضي بهدف لكل فريق، فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين اليوم ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.
سجل هدف الاتحاد السكندري اللاعب خالد قمر مهاجم الفريق بينما سجل هدف سبورتنج اللاعب على دياب.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2019-2020 والتي سيواجه فيها نادي الاتحاد السكندري
الفائز من مباراة النادي الأهلي وأبو قير للأسمدة.
وقرر الاتحاد المصري إقامة مواجهة الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء الموافق 1-12-2020 باستاد السويس الجديد .
واستقر حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على لاعبي الفريق ضمن القائمة الأولى .
وأرسل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري قائمة اللاعبين إلى محمد مصيلحي
رئيس النادي من أجل الاطلاع عليها قبل الإعلان عنها .
وانتهت المهلة المحددة للقائمة الأولي يوم 11 نوفمبر الجاري، وتأكد بصفة نهائية خلوها من "نور السيد، وإسلام جمال، وأسامة العزب، وأيمن غباشي".
وأعلن مسئولو الاتحاد السكندري تمسكهم بالحراس الثلاثة في الموسم المقبل وهم "عماد السيد، ومحمود الزنفلي وعمرو خليل"، وأنه لا نية للتفاوض مع أي حارس آخر من أجل الانضمام لصفوف زعيم الثغر.