Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد خدمة 6 رؤساء.. كبير العلماء الأمريكيين: ما يحدث في البيت الأبيض خطير جدا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:50 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال كبير العلماء الأمريكيين، أنتوني فاوتشي، إنه قلق من أن البيت الأبيض لم يشرع بعد في الانتقال إلى إدارة بايدن القادمة، مشددًا على أهمية سير العملية السياسية بسلاسة.

وبحسب "نيوزويك" قال فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) والوجه العام لفريق العمل المعني بفيروس كورونا في البيت الأبيض إنه  يأمل في رؤية الموافقة على التسليم قريبًا.

عندما سُئل عن مدى قلقه بشأن الموقف أجاب "لقد خدمت في ست إدارات، لذلك رأيت عددًا من الانتقالات. وأنا أعلم أن التحولات مهمة جدًا للحصول على السلاسة، حيث استخدم الاستعارة، [إنها] تمرير العصا دون التوقف عن الجري.أنت فقط تريد أن تسير الأمور بسلاسة كبيرة. لذلك نأمل أن نرى ذلك قريبًا. التحولات مهمة".

وأشار فاوتشي كذلك إلى أن الفترة الانتقالية قد تكون حاسمة في المعركة المستمرة ضد فيروس كورونا لأنها ستحدث حيث من المتوقع أن يتم طرح العديد من اللقاحات المرشحة للأفراد في الفئات المعرضة للخطر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كبير أطباء البيت الأبيض يحذر من إمكانية تدهور حالة ترامب

بعد إصابات كورونا القياسية.. ترامب للأمريكيين: لا تستمعوا للمتشائمين

ترامب يكشف عداوته لأكبر خبرائه: لولا وسائل الإعلام لكنت طردته شر طردة

كبير خبراء الأمراض المعدية بأمريكا يكشف موعد بدء التطعيمات ضد فيروس كورونا

تناقض مع الواقع.. إدارة ترامب تؤكد انتهاء جائحة كورونا مع تسجيل أعلى معدل إصابات

البيت الأبيض يرد على تصريحات فاوتشي وينتقد إشادته بخصم ترامب

ترشيحاتنا

بشكل نهائي وبحضور جماهير.. مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة

طيار وطبيبة وطفل إثيوبي متبنى .. أبناء وأحفاد مجدي يعقوب وعلاقتهم بالطب

قرار عاجل من ترامب بسحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان

أنت غلطان.. تامر أمين "يوبخ" محمد صلاح بشدة على الهواء

ترامب يوجه ضربة قوية لتوريط بايدن قبل مغادرة البيت الأبيض

طائرة خاصة من أستون فيلا لإعادة تريزيجيه لإنجلترا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب قهاوي زمان.. طريقة عمل زبادي خلاط في دقائق

بمهرجان الفضائيات العربية .. محمد رمضان يخطف الأنظار بإشارة نمبر وان.. ونيللى كريم بفستان مكشوف

بمهرجان الفضائيات العربية .. أول ظهور لـ درة بعد حفل زفافها