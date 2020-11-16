بعد خدمة 6 رؤساء.. كبير العلماء الأمريكيين: ما يحدث في البيت الأبيض خطير جدا

قال كبير العلماء الأمريكيين، أنتوني فاوتشي، إنه قلق من أن البيت الأبيض لم يشرع بعد في الانتقال إلى إدارة بايدن القادمة، مشددًا على أهمية سير العملية السياسية بسلاسة.





وبحسب "نيوزويك" قال فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) والوجه العام لفريق العمل المعني بفيروس كورونا في البيت الأبيض إنه يأمل في رؤية الموافقة على التسليم قريبًا.





عندما سُئل عن مدى قلقه بشأن الموقف أجاب "لقد خدمت في ست إدارات، لذلك رأيت عددًا من الانتقالات. وأنا أعلم أن التحولات مهمة جدًا للحصول على السلاسة، حيث استخدم الاستعارة، [إنها] تمرير العصا دون التوقف عن الجري.أنت فقط تريد أن تسير الأمور بسلاسة كبيرة. لذلك نأمل أن نرى ذلك قريبًا. التحولات مهمة".





وأشار فاوتشي كذلك إلى أن الفترة الانتقالية قد تكون حاسمة في المعركة المستمرة ضد فيروس كورونا لأنها ستحدث حيث من المتوقع أن يتم طرح العديد من اللقاحات المرشحة للأفراد في الفئات المعرضة للخطر.



