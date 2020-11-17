Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية تكشف موعد توافر لقاح كورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:11 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
رجحت منظمة الصحة العالمية، توافر لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بشكل محدود، بحلول النصف الأول من العام المقبل. 

وقالت كبيرة علماء منظمة الصحة، سمية سواميناثان، وفق ما نقلته روسيا اليوم: "نخطط لتنفيذ عمليات توريد محدودة في النصف الأول من العام (2021). نحن الآن في مرحلة التخطيط. ومهمتنا تتمثل في ضمان حصول الناس الذي يدخلون ضمن الفئات الأكثر عرضة على وصول ضروري للقاح وأن يكونوا محميين. هذا ما نهدف إليه". 

وأعربت عن تفاؤل المنظمة في أن تكون قادرة على العمل مع العديد من الشركات المصنعة للحصول على مجموعة واسعة من اللقاحات كجزء من مخطط التوزيع العالمي.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية أن لقاحها التجريبي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أظهر فعاليته بنسبة 94.5%، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.

كما أعلنت كل من شركة "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية الأسبوع الماضي أن اللقاح ضد فيروس كورونا الذي تعملان على تطويره "فعال بنسبة 90%"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حاليا، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن لقاح فايزر- بيونتيك لـ علاج كورونا ..فيديو

أفريقيا تسجل 1,882,408 إصابة بـ فيروس كورونا

وزير الصحة الكويتي: وصول مليون جرعة من لقاح كورونا خلال فبراير وأبريل المقبلين

بعد نجاح تجاربه.. تعرف على الاسم المرتقب لـ لقاح فايزر ضد كورونا

بشرى سارة.. لقاح جديد لـ كورونا يثبت نجاحه بنسبة 94.5%

بعد ثبوت نجاح لقاح موديرنا.. أسعار النفط تقفز بنسبة 3%

ترشيحاتنا

تضم سفنا مجهزة نوويًا .. بوتين يأمر الجيش الروسي ببناء قاعدة بحرية في السودان

حملت منه 3 مرات .. زوجة سفاح الجيزة: يقرأ القرآن بشكل منتظم ويصلي .. فيديو

بحضور مؤمن زكريا .. النجوم يتألقون فى مهرجان الفضائيات العربية .. شاهد

ماذا يحدث لك عند الأكل على جنابة وهل يورث الفقر؟.. الأزهر يحسم الجدل

جريمة أخلاقية.. تفاصيل جديدة عن فيديو إجبار طفلة على تدخين الحشيش.. شاهد

بعد انتشار شائعة وفاته وزوجته.. حسن يوسف يوجه رسالة شديدة اللهجة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب قهاوي زمان.. طريقة عمل زبادي خلاط في دقائق

بمهرجان الفضائيات العربية .. محمد رمضان يخطف الأنظار بإشارة نمبر وان.. ونيللى كريم بفستان مكشوف

بمهرجان الفضائيات العربية .. أول ظهور لـ درة بعد حفل زفافها