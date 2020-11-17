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رياضة

تصفيات أمم إفريقيا.. منتخب مصر يسعى لصدارة المجموعة أمام توجو الليلة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:19 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
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عبدالله هشام
يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا علي نظيرة توجو اليوم في تمام الساعة السادسة مساء علي ملعب ستاد كيغيه بالعاصمة لومى ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهله لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021. 

ويسعى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر في تحقيق الفوز وضمان صدارة المجموعة بعدما حقق انتصارا باهتا السبت الماضي وسط أداء غير مُرضي للجماهير. 

ويعاني منتخب مصر من غياب نجمه الاول محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب ارسنال وذلك بعد اصابتهما بفيروس كورونا المستجد ، بجانب غياب محمد هانى لتعرضه لإصابة في جزع بسيط فى الرباط الخارجى للركبة بعد اصطدامه مع أحد لاعبي توجو خلال المباراة السابقة

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن منتخبنا الوطنى، صاحب الـ 5 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا عند 3 نقاط في المركز الثالث وجاء منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

ومن المتوقع ان يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمى : محمد الشناوي 
الدفاع : حجازي - الونش - احمد توفيق - احمد ابوالفتوح
الوسط : طارق حامد - حمدي فتحي - عبدالله السعيد - رمضان صبحي - تريزيجيه 
الهجوم : مصطفى محمد
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