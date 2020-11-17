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محافظات

حملة مكبرة لفحص الانبعاثات من عوادم السيارات بدمياط والمرور على المنشآت الصناعية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:45 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الخاصة البيئية والحد من تلوث الهواء.

و، تم تنفيذ حملة مكبرة بقيادة محمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومتولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ وبالتعاون مع لجنة العوادم بجهاز شئون البيئة بالمنصورة وشرطة المسطحات المائية وشرطة البيئة استهدفت فحص الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات بمدينة كفر البطيخ.

حيث تم فحص ١٢٦ سيارة، منهم ٢٦ سيارة تعمل بالبنزين ثبت تطابقهم للمواصفات المقررة، وأيضًا ١٠٠ سيارة تعمل بالسولار، ثبت وجود ٢٤ منهم مخالفة لهذه الاشتراطات. 

حيث تم التنبيه على أصحاب تلك السيارات بعمل الصيانة اللازمة والتأكد من ضبط المحركات لتلافى وجود هذه الانبعاثات.

وعلى جانب آخر.. قامت الحملة أيضًا بالمرور على المنشآت الصناعية الواقعة بنطاق مدينة كفر البطيخ للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية وكذلك التأكد من اتباع الإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن مع المخلفات الصناعية.

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حملة مكبرة لفحص الانبعاثات من عوادم السيارات بدمياط والمرور على المنشآت الصناعية
حملة مكبرة لفحص الانبعاثات من عوادم السيارات بدمياط والمرور على المنشآت الصناعية
حملة مكبرة لفحص الانبعاثات من عوادم السيارات بدمياط والمرور على المنشآت الصناعية
حملة مكبرة لفحص الانبعاثات من عوادم السيارات بدمياط والمرور على المنشآت الصناعية
حملة مكبرة لفحص الانبعاثات من عوادم السيارات بدمياط والمرور على المنشآت الصناعية
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