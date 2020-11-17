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حوادث

ضبط مستريح بالشرقية استولى على 70 مليون جنيه بـ ديرب نجم

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية،وبمساعدة الأهالى من ضبط موظف لقيامه بالنصب على عدد من أهالى قرية منا صافور، وتجميع مبلغ 70 مليون جنيه، بزعم توظيف أموالهم، واختفى فى محاولة منه للهروب خارج البلاد، وتم إحالته الي نيابة ديرب نجم والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 
تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من أهالى قرية منيا صافور، التابعة لمركز شرطة ديرب نجم، يتهمون شخص بالنصب عليهم فى توظيف الأموال، واختفائه منذ 20 يوما، فى محاولة منه للهروب إلى خارج البلاد.

وعلي الفور قامت قوة أمنية بالتنسيق مع عدد من الضحايا بعمل كمين له وضبطه بالقرب من مرور ديرب نجم، وبعد القبض عليه توافد على مركز الشرطة عدد كبير من الضحايا، لتقديم محاضر جديدة ضده.

وتبين من التحقيقات أن قيمة المبالغ التى نصب على الأهالى فيها تجاوزت 70 مليون جنيه، مقابل توظيفها وإعطائهم 50% من قيمة الأرباح، وأنه بدأ فى التوظيف منذ 4 سنوات وكان ملتزم مع الأهالى لكنه اختفى فجأة فى محاولة للهروب.

تم التحفظ علي المتهم وإحالته الي النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.
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