ضبط مستريح بالشرقية استولى على 70 مليون جنيه بـ ديرب نجم

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من أهالى قرية منيا صافور، التابعة لمركز شرطة ديرب نجم، يتهمون شخص بالنصب عليهم فى توظيف الأموال، واختفائه منذ 20 يوما، فى محاولة منه للهروب إلى خارج البلاد.





وعلي الفور قامت قوة أمنية بالتنسيق مع عدد من الضحايا بعمل كمين له وضبطه بالقرب من مرور ديرب نجم، وبعد القبض عليه توافد على مركز الشرطة عدد كبير من الضحايا، لتقديم محاضر جديدة ضده.





وتبين من التحقيقات أن قيمة المبالغ التى نصب على الأهالى فيها تجاوزت 70 مليون جنيه، مقابل توظيفها وإعطائهم 50% من قيمة الأرباح، وأنه بدأ فى التوظيف منذ 4 سنوات وكان ملتزم مع الأهالى لكنه اختفى فجأة فى محاولة للهروب.





تم التحفظ علي المتهم وإحالته الي النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.