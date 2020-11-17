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المقرحي: الشهيد عصر أدى واجبه كاملا بدلا من الابتعاد وإعطاء الأوامر فقط "فيديو"

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:32 م
ياسر عصر
ياسر عصر
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ياسمين القصاص
نعى اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قائلا" رحم الله الفقيد، وخالص العزاء لأسرته الصغيرة، وأيضًا جهاز الشرطة لما يقدمه من ضحايا، ليست الضحايا بمكافحة الإرهاب فقط، ولكن ضحايا في كافة المجالات التي تتطلب المواجهة مع الواقع.

وقال المقرحي، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الفقيد رحمة الله عليه من الضباط المشهور عنهم الإقدام، مستشهدا بكم التضحيات التي يقدمها جميع الضباط على خطوط السكة الحديد ووسائل النقل المختلفة، خلال فترة عمله في شرطة النقل والمواصلات.

وأشار"المقرحى"، إلى أن  الشهيد عصر أدى واجبه كما يجب أن يؤدى، في الوقت الذى كان من الممكن أن يقف بعيدا، ويقوم فقط بإعطاء التعليمات والأوامر، وكلنه جسورا ومقدام، وقام بتقديم حياته فداء ألا يمس مواطن أي ضرر، مضيفا أن عصر مواطن محبا للوطن ويعرف قيمة الوطنية والوطن الذى ينتمى إليه، معتبرا أن واجبه الأساسي حماية أرواح المواطنين.

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن لم تكن هذه الواقعة الوحيدة للشهيد عصر بل له العديد مثل هذه الواقعة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن ضباط هذه الإدارة وجميع أفرادها بفروعها المختلفة، تعتبر أقدم الأجهزة المتخصصة في وزارة الداخلية هي شرطة السكة الحديد.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الذى قدمه الشهيد عصر هو الذي يقدمه الغالبية العظمى من ضباط الشرطة،  مؤكدا أن عصر ضابط برتبة لواء، وكيل إدارة أى قيادة إشرافية وليست قيادة تنفيذية، فكان يستطيع أن يعطى تعليمات فقط ولكنه قام بتنفيذ العكس تقدم بحياته فداءً لأرواح المواطنين. 

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