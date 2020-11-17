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سيارات

أسعار ومواصفات أوبل جراند لاند opel grandland اليوم في مصر.. صور

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:59 م
اوبل جراند لاند opel
اوبل جراند لاند opel grandland
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اشرف عطية
يتابع المستهلك بشكل دوري أسعار السيارات، خصوصا هذه الفترة من أواخر كل عام بسبب طرح أجيال وموديلات جديدة وطرح عروض تخفيضات على الأجيال الأقدم.


وفي هذا السياق نستعرض أسعار اوبل جراند لاند opel grandland اليوم في مصر.



مواصفات اوبل جراند لاند opel grandland
تعتبر السيارة اوبل جراند لاند opel grandland هي أكبر سيارات أوبل في الوقت الحالي، وهي من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv و هذة الفئة اصبحت هي المفضلة لدي الجميع لأنها تأتي بمساحات أكبر، مما يجعلها سيارة عائلية من الطراز الأول.
 

تأتي السيارة اوبل جراند لاند opel grandland بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي بقوة 165 حصانا، بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات، وتعمل بنظام الجر الأمامي وتتسارع من 0 إلى 100 كم خلال 9.4 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 201 كم في الساعة.


opel grandland 2020 سعر
opel grandland 2020 Elegance بسعر 449.990 جنيه. 

opel grandland 2020 Highline بسعر 489.990 جنيه. 

opel grandland 2020 Topline بسعر 519.990 جنيه. 
أسعار ومواصفات أوبل جراند لاند opel grandland اليوم في مصر.. صور
أسعار ومواصفات أوبل جراند لاند opel grandland اليوم في مصر.. صور
أسعار ومواصفات أوبل جراند لاند opel grandland اليوم في مصر.. صور
أسعار ومواصفات أوبل جراند لاند opel grandland اليوم في مصر.. صور
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