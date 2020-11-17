بطولات الشهيد المعتز رشاد تجسدها الوصية على المسرح القومي.. الخميس

يُفتتح الخميس المقبل ١٩ نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساء على المسرح القومي بالعتبة، العرض المسرحي "الوصية" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بإدارة الفنان إيهاب فهمي.









العرض من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج المخرج الكبير خالد جلال، ويستمر حتى السبت ٢١ نوفمبر الجاري.









وذلك ضمن مبادرة "اعرف جيشك " التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية، ورفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب.











وقد أعرب الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن تقديره الكبير لفريق عمل العرض، وعلى رأسهم الفنان إيهاب فهمي،، ءمدير فرقة المسرح القومي، والمخرج خالد جلال، مخرج العمل، لتقديمهم عملا نبيلا يتناول أحد شهدائنا البواسل، مضيفا ان العمل هو بداية لعدد من الأعمال المقبلة التي تعرّف الجمهور ببطولات شهداء الوطن.











العرض عن قصة الشهيد محمد المعتز رشاد، أحد مقاتلي القوات المسلحة البواسل، والذي استشهد بمدينة رفح عام ٢٠١٥، وذلك بمشاركة كوكبة من ألمع نجوم المسرح المصري.







