مساعد وزير الداخلية للسجون: إعفاء أبناء المساجين من المصروفات الدراسية ومنح معاشات لأسرهم

قال اللواء هشام البرادعى مساعد وزير الداخلية للسجون، إن القطاع يقوم بصرف المعاشات والمنح لأسر السجناء بالتنسيق مع وزارة التضامن بالإضافة إلى إعفاء أبنائهم من مصروفات الدراسة.





وأضاف مساعد الوزير خلال الندوة التثقيفية التى عقدها قطاع السجون أن القطاع كما أنه يهتم بتأهيل النزلاء يهتم أيضا بأسرهم فى الخارج.





وأشار مساعد الوزير أن القطاع يهتم بالتنوع فى التأهيل الحرفى للسجناء، بالإضافة إلى السماح لهم بميزة الخروج من السجن دون حراسة لمدة ٤٨ ساعة.





عقدت الندوة بقاعة المؤتمرات بمنطقة سجون طرة بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية ورجال الإعلام .



